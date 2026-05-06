Rolling Stones annunciano nuovo album, Mick Jagger: “Alla mia età bisogna impegnarsi per mantenersi in forma”

I leggendari Rolling Stones hanno annunciato martedì l’uscita del loro attesissimo nuovo album in studio, ‘Foreign Tongues’, in arrivo il 10 luglio in tutto il mondo. La storica band ha parlato del nuovo lavoro all’interno della ex Williamsburg Savings Bank a Brooklyn. Il leader Mick Jagger ha scherzato sulla sua età, quasi 83 anni. “È solo questione di tenersi in forma, sai, e bisogna impegnarsi per farlo, a qualunque età. E se hai la mia età, devi impegnarti davvero, per riuscire a… sai com’è, per non perdere la forma, è una bella sfida, devi davvero darti da fare”, ha detto Jagger che poi ha parlato di ‘Rough and Twisted’, la traccia di apertura dell’album: “È una fantasia su una donna che promette molte cose e poi su ciò che ti succede nella vita quando ti ritrovi in quei posti terribili in cui lei ti porta”.