Delitto di Garlasco, anche le gemelle Cappa e Marco Poggi interrogati

Il 6 maggio sarà il giorno dell’interrogatorio di Andrea Sempio nell’ambito delle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Dopo le ultime rivelazioni sulle migliaia di post che il 38enne avrebbe pubblicato su un forum di seduttori e le dichiarazioni della difesa, che sostiene un’ossessione di Sempio per una barista e non per Chiara Poggi, trapela che saranno interrogati anche Marco Poggi, fratello della vittima e miglior amico di Sempio, e le sorelle gemelle Paola e Stefania Cappa. Secondo i social del Tg1, a tutti e tre sarebbero stati consegnati dai carabinieri di Milano gli inviti a presentarsi.
Saranno interrogati come persone informate sui fatti nell’ambito dell’indagine, ormai arrivata alle battute finali. Le sorelle sono state convocate come testimoni nella caserma dei carabinieri di Milano alle ore 10 di domani, mentre Marco Poggi dovrà presentarsi mercoledì.