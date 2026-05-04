Auto, immatricolazioni in aumento di oltre l’11% ad aprile rispetto all’anno scorso

I nuovi dati del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, crescita del 9,78% nei primi quattro mesi del 2026. Stellantis sale del 14%.

Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti comunica che ad aprile 2026 le auto immatricolate sono in aumento di oltre l’11%. Sono state immatricolate per la precisione 155.120 autovetture a fronte delle 139.106 iscrizioni registrate nello stesso mese dell’anno precedente, pari ad un aumento dell’11,58%.

Nei primi quattro mesi del 2026 – già a gennaio si prefigurava questo scenario – le immatricolazioni sono state 640.083, in crescita del 9,78% rispetto alle 583.063 dello stesso periodo del 2025.

Stellantis in Italia ad aprile 2026 – in base risultati delle immatricolazioni dello scorso mese elaborati da Dataforce – ha registrato 48.808 auto immatricolate, dato in crescita del 14% rispetto alle 42.806 immatricolate ad aprile 2025. Nei primi quattro mesi del 2026 Stellantis ha invece registrato 206.609 immatricolazioni, dato in crescita del 15,7% rispetto alle 178.579 del primo quadrimestre 2025.

Stellantis ha una quota di mercato del 31,4% ad aprile 2026, in aumento rispetto alla quota del 30,7% di aprile 2025. Nel quadrimestre la quota di mercato di Stellantis è invece del 32,2%, rispetto al 30,6% del primo quadrimestre 2025.