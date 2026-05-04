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lunedì 4 maggio 2026

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Italiano scomparso a Budapest, il 24enne rintracciato su un treno per l’Italia

Italiano scomparso a Budapest, il 24enne rintracciato su un treno per l’Italia
Davide Lucchelli (Foto da social)
Redazione
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Il ragazzo è nella caserma dei Carabinieri di Tarvisio, in provincia di Udine. Nelle prossime ore lo raggiungerà il padre

È sano e salvo Davide Lucchelli, il 24enne batterista di Padova della band punk rock trevigiana ‘Oggetto sconosciuto’, scomparso a Budapest nella serata di venerdì 1° maggio. Il giovane si trova attualmente presso la caserma dei Carabinieri di Tarvisio, in provincia di Udine, dopo essere stato rintracciato dai militari a bordo di un treno diretto in Italia.

Verso Tarvisio è in viaggio anche il padre, partito in auto dopo aver presentato denuncia di scomparsa. La notizia è stata confermata dal Comando provinciale dei Carabinieri di Padova.

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