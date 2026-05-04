Germania, auto contro pedoni a Lipsia: almeno un morto e diversi feriti. Arrestato il conducente

A Lipsia almeno una persona è morta dopo che un’auto lanciata ad alta velocità ha colpito un gruppo di pedoni. In precedenza, le autorità avevano segnalato due morti e circa 20 feriti. Due civili sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati in ospedale.

“La polizia ha arrestato il presunto responsabile”, ha annunciato il sindaco Burkhard Jung, specificando che “non sussiste più alcuna minaccia per la sicurezza pubblica a Lipsia”. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, l’incidente è avvenuto in Grimmaische Strasse, una via commerciale che collega Augustusplatz con la piazza del mercato. I negozi nella zona pedonale sono stati chiusi e la zona è transennata. L’autista inizialmente è fuggito dal luogo dell’incidente, ma è stato successivamente arrestato. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un attacco deliberato, di un incidente o di qualcos’altro

“Siamo devastati. Tutto ciò che posso fare ora è esprimere la mia solidarietà alle famiglie delle vittime. Ora tutto il resto dipenderà dal lavoro della polizia e delle autorità inquirenti.”, ha dichiarato il sindaco Jung.

Un testimone: “Sono ancora sotto shock”

Un testimone oculare che lavora in uno dei negozi della strada colpita ha dichiarato a Focus online: “Sono ancora completamente sotto shock. Dall’interno del negozio, ho visto un’auto sfrecciare a tutta velocità. Alcune persone sono state investite. Questo è tutto ciò che ho visto; poi l’auto è sparita dalla mia vista. Andava a velocità elevata; era un veicolo di grandi dimensioni. Ora la strada è piena di ambulanze e polizia”. Sul posto sono presenti oltre una dozzina di ambulanze. Un team di intervento per le emergenze si sta inoltre prendendo cura dei feriti e delle persone colpite.