Delitto di Garlasco, i post di Andrea Sempio sul forum farebbero riferimento a una barista

Sarebbe la “barista di una birreria” e non Chiara Poggi la ragazza di cui Andrea Sempio ha parlato sul blog per seduttori ‘Italian Seduction Club’ con il nickname di ‘Andrea S’ tanto da far pensare agli inquirenti di aver avuto un’ossessione per una giovane “tra i 18 e i 20 anni”. Lo fa sapere la difesa del 38enne, indagato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e i motivi abietti per il delitto di Garlasco.

Sempio mercoledì 6 maggio è stato convocato in Procura a Pavia per l’interrogatorio nell’ufficio dell’aggiunto Stefano Civardi, con l‘avvocata Angela Taccia. La legale, storica amica di Sempio e della compagnia di Marco Poggi, fratello della vittima, aveva già detto nei giorni scorsi di sapere chi fosse la ragazza indicata e di valutare se chiamarla a testimoniare.