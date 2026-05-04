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lunedì 4 maggio 2026

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Delitto di Garlasco, i post di Andrea Sempio sul forum farebbero riferimento a una barista

Delitto di Garlasco, i post di Andrea Sempio sul forum farebbero riferimento a una barista
Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, a Roma il 12 dicembre 2025 (Foto: LaPresse/Cecilia Fabiano)
Redazione
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La difesa del 38enne esclude la possibilità di un’ossessione per Chiara Poggi

Sarebbe la “barista di una birreria” e non Chiara Poggi la ragazza di cui Andrea Sempio ha parlato sul blog per seduttori ‘Italian Seduction Club’ con il nickname di ‘Andrea S’ tanto da far pensare agli inquirenti di aver avuto un’ossessione per una giovane “tra i 18 e i 20 anni”. Lo fa sapere la difesa del 38enne, indagato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e i motivi abietti per il delitto di Garlasco.

Sempio mercoledì 6 maggio è stato convocato in Procura a Pavia per l’interrogatorio nell’ufficio dell’aggiunto Stefano Civardi, con l‘avvocata Angela Taccia. La legale, storica amica di Sempio e della compagnia di Marco Poggi, fratello della vittima, aveva già detto nei giorni scorsi di sapere chi fosse la ragazza indicata e di valutare se chiamarla a testimoniare.

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