Delitto di Garlasco, Sempio convocato dalla Procura di Pavia per il 6 maggio. I pm: “Ha ucciso da solo Chiara Poggi”

Andrea Sempio, indagato per l’omicidio in concorso di Chiara Poggi e il delitto di Garlasco, è stato convocato dalla Procura di Pavia che gli ha fatto notificare oggi un invito a comparire. La notizia anticipata da Repubblica e Corriere della Sera è confermata dal legale dell’amico di Marco Poggi, avvocato Liborio Cataliotti. L’interrogatorio è fissato per la mattina del 6 maggio.

Quasi un anno fa, il 20 maggio 2025, l’amico di Marco Poggi era stato convocato una prima volta per essere interrogato nel giorno in cui i pm pavesi, guidati dal Procuratore Fabio Napoleone, hanno depositato la consulenza sulla ‘traccia 33’. Sempio non si presentò su consiglio del suo ex difensore, Massimo Lovati, che aveva rilevato un vizio di forma nell’atto di convocazione.

Pm Pavi: “Sempio ha ucciso da solo Chiara Poggi”

Secondo quando si apprende, nell’invito a comparire per Andrea Sempio per il 6 maggio la Procura di Pavia ha modificato il capo d’imputazione di omicidio volontario di Chiara Poggi eliminando il “concorso di altri soggetti o con Alberto Stasi” per il delitto del 13 agosto 2007. Ora l’accusa di aver ucciso la 26enne nella villetta di via Pascoli a Garlasco riguarda il solo 38enne amico del fratello della vittima. Nelle scorse settimane il Procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, ha incontrato la Procuratrice generale di Milano per caldeggiare un’istanza di revisione del processo per Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni come l’unico assassino. Al momento la Procura di Pavia non ha ancora inviato a Milano le carte relative alla nuova indagine che potrebbero dimostrare l’innocenza dell’ex fidanzato.