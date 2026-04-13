Morti in ambulanza a Forlì, procura: "Sei omicidi di anziani contestati ad autista"

Sono sei gli omicidi di anziani contestati dalla procura di Forlì a Luca Spada, l’autista di ambulanze arrestato sabato con l’accusa di aver provocato la morte dell’85enne Deanna Mambelli, alla quale, secondo gli inquirenti, l’indagato avrebbe iniettato aria tramite un catetere venoso il 25 novembre 2025. Lo ha spiegato il Procuratore della Repubblica di Forlì Enrico Cieri, durante una conferenza stampa, spiegando che a Spada vengono contestati in tutto gli omicidi di 6 anziani. Per l’omicidio della 85enne Deanna Mambelli, oggetto della misura, i pm indicano anche la premeditazione, ipotesi che la gip Ilaria Rosati però non ravvisa. La gip ha disposto la misura cautelare solo per il caso di Mambelli. Cinque le aggravanti contestate dalla Procura di Forlì a Spada. “Sugli altri cinque omicidi il gip non ha ritenuto ci fosse la gravità indiziaria. Avevamo offerto al giudice degli indizi che andavano dalle modalità seriali della condotta. Le modalità del decesso sono analoghe a quelle della signora Mambelli. Anche se la causa della morte non è circostanziata perché per i sanitari si trattava di un aggravamento improvviso, inaspettato e imprevedibile. C’è inoltre una frequenza statistica che ha verificato una ricorrenza straordinaria di questi eventi”, ha spiegato Cieri.