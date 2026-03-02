Cinque anziani morti in ambulanza, indagato operatore Croce Rossa di Forlì per omicidio plurimo

Un operatore della Croce rossa di 27 anni e residente nel Forlivese è indagato dalla procura di Forlì con l’accusa di ‘omicidio colposo plurimo‘. Secondo quanto riporta il Corriere di Romagna, 5 anziani sarebbero morti in ambulanza durante il trasporto in ospedale. Le indagini, condotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Forlì, sono scattate a seguito di una segnalazione dei cinque decessi avvenuti tra il febbraio 2025 e la fine dell’estate scorsa, tutti verificatisi mentre i pazienti si trovavano a bordo dell’ambulanza in cui prestava servizio il giovane. Secondo la difesa, in ogni occasione critica sarebbe stato richiesto l’intervento dell’auto medicalizzata di Romagna Soccorso, con la presenza di un medico a bordo per gestire l’emergenza. Attualmente il giovane non è in servizio e starebbe usufruendo di un monte ore di permessi accumulati nel tempo.

Croce Rossa: “Sgomento, da noi massima collaborazione”

“La Croce Rossa Italiana apprende con sgomento le notizie relative al coinvolgimento di un operatore del Comitato della CRI di Forlimpopoli – Bertinoro in un grave fatto di cronaca. Sono in corso le indagini e le verifiche del caso, che ci auguriamo faranno chiarezza su quanto accaduto. L’Associazione si è messa subito a disposizione delle Forze dell’Ordine e delle Autorità per collaborare alle indagini e, appena ne ha avuto notizia, ha provveduto a sospendere in via cautelativa l’operatore che, comunque, fin dai primi giorni successivi all’inizio delle verifiche, non era in servizio”, si spiega in una nota. La Croce Rossa Italiana “esprime profondo cordoglio per le persone decedute e le loro famiglie davanti ad un episodio tragico, che, ci teniamo a precisarlo, è totalmente estraneo alla missione dell’Associazione in Italia e nel mondo, all’attività di 150.000 Volontarie e Volontari che ogni giorno sono impegnati sul territorio per supportare chi soffre”.