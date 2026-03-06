Famiglia nel bosco, Tribunale: “Trasferire la madre in un’altra struttura”

Con un’ordinanza del Tribunale dei minori, Catherine Birmingham, la “mamma del bosco” di Palmoli, non potrà più restare nella casa famiglia di Vasto dove si trovava insieme ai suoi tre figli: anche i tre fratelli saranno trasferiti. La decisione, sollecitata dalla direzione della casa famiglia di Vasto, dove i bambini sono stati accolti dal 20 novembre, è contenuta in un’ordinanza del Tribunale per i minorenni dell’Aquila che, secondo le prime informazioni emerse, dispone il trasferimento della donna in un’altra struttura. Trasferimento che avverrà nelle prossime ore.

La lettera di Catherine Birmingham

A febbraio scorso Birmingham aveva scritto una lettera – inviata, per conoscenza, anche a Marika Bolognese, curatrice dei piccoli – in cui affermava che le richieste di aiuto dei figli sono state ignorate, accusando gli assistenti sociali di averle mentito e di aver ‘usato adolescenti per bullizzarli’. “Sono costretta a vederli rompere le cose, farsi male, farsi del male a vicenda, disegnare aggressivamente sui muri. Qualsiasi capacità di comprensione psicologica vi darebbe la preoccupante consapevolezza del trauma, della depressione e dell’ansia costante che questi tre bambini hanno manifestato fin dal primo giorno, le stesse persone che avrebbero dovuto proteggerli dal male stanno attivamente supportando tutto questo”.

Le preoccupazione della Garante

In seguito alla lettera della madre, l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Marina Terragni, ha espresso “viva preoccupazione per la situazione dei tre minori Trevallion”. “I minori – osserva Terragni – vivrebbero in un costante stato di sofferenza e di ansia che si manifesta in disturbi del sonno e del comportamento. Entrati in struttura in buone condizioni psicofisiche, paradossalmente rischiano di uscirne in una situazione peggiore, irreparabilmente segnati dalle conseguenze del trauma della separazione. Ma la salute e il benessere dei minori sono e devono restare in tutti i casi, compreso questo, l’assoluta priorità in tutti i procedimenti che li riguardino, obiettivo che non va mai secondarizzato e perso di vista”.

Perché alla coppia era stata sospesa la responsabilità genitoriale

A Nathan Trevillon e Catherine Birmingham – padre e madre di tre figli, due gemelli di sei anni e una bimba di otto – era stata sospesa la responsabilità genitoriale e il 20 novembre scorso i piccoli sono stati allontanati dai genitori, ospitati in una casa-famiglia a Vasto (Chieti). Il provvedimento è stato preso perché la famiglia viveva senza elettricità, senza servizi igienici e senza riscaldamento a metano o elettrico, e con una istruzione familiare fornita ai piccoli dalla madre.