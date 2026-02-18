Famiglia nel bosco, la mamma: “Stanno distruggendo i miei figli”

“I bambini devono essere immediatamente restituiti alla madre e al padre, dove possono iniziare a guarire da questo stato incredibilmente traumatico che tutti e tre vivono ogni giorno”. Così Catherine Birmingham in una lettera scritta riferendosi ai suoi tre figli, due gemelli di 6 anni e una bimba di 8 anni che, lo scorso 20 novembre, su disposizione del Tribunale minorile dell’Aquila, sono stati allontanati dai genitori che li facevano vivere con loro in un bosco e ospitati in una casa-famiglia, affidati alla tutrice, Luisa Palladino.

La missiva è inviata, per conoscenza, anche a Marika Bolognese, curatrice dei piccoli. La madre sottolinea nella lettera che le richieste di aiuto dei figli sono state ignorate, accusando gli assistenti sociali di averle mentito e di aver ‘usato adolescenti per bullizzarli’. I figli della donna sarebbero in ‘ansia a causa della separazione forzata’ dai genitori. “Sono costretta a vederli rompere le cose, farsi male, farsi del male a vicenda, disegnare aggressivamente sui muri. Qualsiasi capacità di comprensione psicologica vi darebbe la preoccupante consapevolezza del trauma, della depressione e dell’ansia costante che questi tre bambini hanno manifestato fin dal primo giorno – ha aggiunto – le stesse persone che avrebbero dovuto proteggerli dal male stanno attivamente supportando tutto questo”.