Famiglia nel bosco, il Garante: “Bambini in stato di ansia e sofferenza”

L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza Marina Terragni esprime “viva preoccupazione per la situazione dei tre minori Trevallion – la cosiddetta famiglia del bosco – così come rappresentata in una lettera diffusa dalla madre, Catherine Birmingham. Una lettera che conferma notizie allarmanti già diffuse in precedenza sulle condizioni di salute dei bambini”. Lo si legge in una nota.

“I minori – osserva Marina Terragni – vivrebbero in un costante stato di sofferenza e di ansia che si manifesta in disturbi del sonno e del comportamento. Entrati in struttura in buone condizioni psicofisiche, paradossalmente rischiano di uscirne in una situazione peggiore, irreparabilmente segnati dalle conseguenze del trauma della separazione. Ma la salute e il benessere dei minori sono e devono restare in tutti i casi, compreso questo, l’assoluta priorità in tutti i procedimenti che li riguardino, obiettivo che non va mai secondarizzato e perso di vista”.

“Una perizia indipendente realizzata dalla Asl Lanciano Vasto Chieti – prosegue Terragni – aveva già segnalato lo stato di disagio e sofferenza dei minori e indicato come fosse ‘indispensabile favorire e ripristinare una consuetudine nella situazione affettiva attraverso la garanzia di continuità dei legami familiari al fine di estinguere i comportamenti di disagio evidenziati dai bambini’”.

“La Garante – conclude la nota – si unisce di nuovo e con maggior forza a questo auspicio, augurandosi che le condizioni di salute dei tre minori vengano attentamente monitorate e che in tempi ragionevoli sia possibile la restituzione dei genitori ai bambini e dei bambini ai genitori.