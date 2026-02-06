Olimpiadi 2026, ecco la Sala operativa predisposta dalla Prefettura a Milano

Predisposta dalla Prefettura di Milano la SOI (Sala Operativa Interforze) per garantire la sicurezza durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Per un presidio efficace, sono stati potenziati i Centri operativi congiunti, strutture operative create per coordinare le attività di vigilanza e gestione delle emergenze durante i Giochi.
Il centro di Milano rappresenta uno dei principali nervi della sicurezza per i Giochi invernali, supervisionando l’ordine pubblico e l’apparato di sicurezza in una manifestazione che, per la sua estensione geografica, è considerata la più dispersa nella storia delle Olimpiadi invernali.