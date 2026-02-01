Niscemi, l'appello del vescovo: "Non possiamo restare inerti al grido di aiuto di chi ha perso la casa"

Mons. Rosario Gisana, vescovo di Piazza Armerina ha celebrato la prima messa domenicale, dopo la frana, nella Chiesa Madre di Santa Maria D’Itria di Niscemi. Rivolgendosi ai fedeli durante l’omelia ha voluto esprimere la sua vicinanza ai cittadini che hanno perso la casa. “Non possiamo rimanere inerti e insensibili al loro grido di aiuto. È importante che ci si muova insieme mediante gesti che evocano vicinanza alla maniera del buon samaritano sia con la preghiera sia con le opere. Ringrazio quanti si stanno adoperando per la nostra città. Una solidarietà così generosa è per noi molto significativa e non deve finire nell’immediato”.