Niscemi, allestito il palazzetto dello sport per gli sfollati: "Brutto far uscire le persone dalle proprie case"

Il palazzetto dello sport Pio la Torre di Niscemi è stato allestito per offrire riparo ai cittadini che hanno perso a casa in seguito alla frana. “Ci troviamo a gestire una situazione di grande emergenza, abbiamo un flusso di 100 persone al giorno. Ci siamo preoccupati di tutto quello che è la gestione delle persone sfollate, ci stiamo muovendo anche con il censimento delle persone che hanno perso la casa. È stato bruttissimo far uscire le persone dalle proprie case la preoccupazione di tutti è stata non saper dove andare“. Ai microfoni di LaPresse Lorena Rizzo, presidente Prociv – Ampas Niscemi.