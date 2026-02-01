Milano, scontro a fuoco tra polizia e rapinatore: le immagini dal luogo della sparatoria

Sparatoria tra la polizia e un uomo a Milano. È successo intorno alle 15 in piazza Mistral, zona Rogoredo. Secondo una prima ricostruzione, ad allertate le forze dell’ordine è stata una guardia giurata che, mentre stava andando al lavoro, è stata aggredita a bastonate dall’uomo ed è stata derubata dell’arma. Alla vista della macchina della polizia, il rapinatore ha esploso diversi colpi contro la vettura. A quel punto gli agenti hanno risposto al fuoco colpendolo. L’aggressore è ricoverato al Niguarda e versa in gravissime condizioni. Almeno cinque i colpi che si vedono sulla carrozzeria della Land Rover della polizia. Sul posto la Scientifica per i rilievi e il pm di turno.