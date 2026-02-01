Milano, sparatoria a Rogoredo: gravissimo un uomo

L’aggressore ha rubato l’arma a una guardia giurata e poi ha sparato contro la polizia

Sparatoria tra la polizia e un uomo, ancora non identificato, che oggi pomeriggio, a Milano, ha rubato un’arma a una guardia giurata dopo averla aggredita, facendo esplodere diversi colpi contro una volante delle forze dell’ordine che era intervenuta dopo la segnalazione di una rapina. È successo intorno alle 15 in piazza Mistral, zona Rogoredo.

Secondo una prima ricostruzione, ad allertate le forze di polizia è stata la guardia giurata che, mentre stava andando al lavoro, è stata aggredita da una persona che gli ha rubato l’arma. Alla vista della macchina degli agenti, il rapinatore ha esploso diversi colpi contro la vettura. A quel punto i poliziotti hanno risposto al fuoco colpendo l’uomo: ricoverato all’ospedale Niguarda, versa in gravissime condizioni.

Chi è il sospetto aggressore

Il sospetto aggressore sarebbe un uomo di origini asiatiche. Avrebbe preso a bastonate il vigilante prima di rubargli la pistola, utilizzata poi per sparare contro la Land Rover della polizia. Almeno cinque i colpi che si vedono sulla carrozzeria della vettura. Sul posto la Scientifica per i rilievi e il pm di turno.