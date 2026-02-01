Milano, in cento si tuffano nelle acque gelide del naviglio per il tradizionale cimento invernale

Cento temerari, alcuni in costume da bagno d’epoca, hanno affrontato tra la notte scorsa e questa mattina le gelide acque del Naviglio Grande, a Milano, per dar vita a “Cento per il Cimento”, il tradizionale tuffo che ogni anno, nei giorni della merla, ripropone una delle più antiche tradizioni sportive meneghine. “Questa iniziativa è nata nel 1895, quindi è una delle manifestazioni più antiche e storiche della città. Da allora i Cento per il Cimento continuano a buttarsi ogni anno, quando riusciamo a organizzare l’evento”, spiega Sergio Passetti, presidente della Canottieri San Cristoforo e organizzatore della manifestazione. “Quest’anno l’acqua è caldissima. Di solito è a 5, 6 o 4 gradi, quest’anno siamo a 8 gradi ed è davvero più calda del solito”, aggiunge scherzando Passetti, mentre dal piccolo imbarcadero i partecipanti, uno dopo l’altro, si tuffano nel canale.