domenica 1 febbraio 2026

Ultima ora

Milano, in cento si tuffano nelle acque gelide del naviglio per il tradizionale cimento invernale

LaPresse

Cento temerari, alcuni in costume da bagno d’epoca, hanno affrontato tra la notte scorsa e questa mattina le gelide acque del Naviglio Grande, a Milano, per dar vita a “Cento per il Cimento”, il tradizionale tuffo che ogni anno, nei giorni della merla, ripropone una delle più antiche tradizioni sportive meneghine. “Questa iniziativa è nata nel 1895, quindi è una delle manifestazioni più antiche e storiche della città. Da allora i Cento per il Cimento continuano a buttarsi ogni anno, quando riusciamo a organizzare l’evento”, spiega Sergio Passetti, presidente della Canottieri San Cristoforo e organizzatore della manifestazione. “Quest’anno l’acqua è caldissima. Di solito è a 5, 6 o 4 gradi, quest’anno siamo a 8 gradi ed è davvero più calda del solito”, aggiunge scherzando Passetti, mentre dal piccolo imbarcadero i partecipanti, uno dopo l’altro, si tuffano nel canale.