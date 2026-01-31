Olimpiadi 2026, in centinaia in piazza a Milano contro arrivo agenti federali Ice

(LaPresse) Diverse centinaia di manifestanti hanno riempito piazza XXV Aprile a Milano per manifestare contro l’arrivo degli agenti dell’Ice in vista dei Giochi olimpici. Tanti i cartelli contro il presidente statunitense Donald Trump e in sostegno alle proteste di Minneapolis: in piazza anche una delegazione di cittadini americani con fischietti e cartelli con scritto “No Maga, No Ice dictators”. “Diciamo con grande chiarezza con vogliamo le squadracce di Trump a Milano. Realizzeremo altre azioni di certo non finirà qui. Il nostro governo è subalterno nei confronti di Trump. Non riescono a dire di no a Trump”, ha detto il capogruppo Pd in Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino. “In questa piazza mi sento bene è importante e simbolico essere qui, è il nostro modo di dire che l’Ice è qualcosa di inaccettabile, una milizia che viaggia a volto coperto, in maniera anonima, che arresta indiscriminatamente e uccide. Visto che noi non possiamo manifestare a Minneapolis lo facciamo qui”, ha detto l’ex direttore di Repubblica Mario Calabresi.