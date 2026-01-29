Maltempo in Sicilia, Schlein: “100 milioni insufficienti, usare i fondi per il Ponte sullo Stretto” – La diretta

Prosegue la conta dei danni in Sicilia, colpita dal maltempo nei giorni scorsi. Grande preoccupazione in particolare a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, dove una frana ha causato il crollo di decine di edifici, obbligando l’evacuazione di almeno 1500 persone. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni – che mercoledì è andata nella regione per un sopralluogo – ha dato il via libera a un primo stanziamento da 100 milioni di euro. L’opposizione nel frattempo alza la voce e chiede che vengano utilizzate subito le risorse del Ponte sullo Stretto. “Lo stanziamento di cento milioni del Consiglio dei ministri è del tutto insufficiente”, ha detto la leader del Pd Elly Schlein.

Sicilia colpita dal maltempo, tutte le notizie in diretta Inizio diretta: 29/01/26 07:00 Fine diretta: 29/01/26 23:00