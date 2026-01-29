Maltempo in Sicilia, Schlein: “100 milioni insufficienti, usare i fondi per il Ponte sullo Stretto” – La diretta

Prosegue la conta dei danni in Sicilia, colpita dal maltempo nei giorni scorsi. Grande preoccupazione in particolare a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, dove una frana ha causato il crollo di decine di edifici, obbligando l’evacuazione di almeno 1500 persone. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni – che mercoledì è andata nella regione per un sopralluogo – ha dato il via libera a un primo stanziamento da 100 milioni di euro. L’opposizione nel frattempo alza la voce e chiede che vengano utilizzate subito le risorse del Ponte sullo Stretto. “Lo stanziamento di cento milioni del Consiglio dei ministri è del tutto insufficiente”, ha detto la leader del Pd Elly Schlein.
“Ci sarà il tempo della ricerca delle responsabilità. Io governo questa Regione da tre anni. Il vice commissario della struttura regionale contro il dissesto idrogeologico mi dice, comunque, che negli ultimi nove anni dal Comune di Niscemi non è arrivata nessuna richiesta di intervento”. Così il governatore della Regione Sicilia, Renato Schifani, intervistato dal ‘Corriere della Sera’ sui danni del maltempo in Sicilia e in particolare a Niscemi.
“La Procura, giustamente, faccia la sua parte”, ha aggiunto Schifani in merito al procedimento aperto dalla Procura di Gela per disastro colposo e danneggiamento. Il presidente della Regione ha poi definito la visita di Meloni a Niscemi “un segnale forte e incoraggiante per le popolazioni colpite”, con la premier che “ha confermato la volontà di intervenire con rapidità e concretezza”.
“Non governano, rincorrono gli eventi. E il problema è che la premier usa due pesi e due misure. Con l’Emilia-Romagna interrompe il G7, una cosa clamorosa, per attaccare Stefano Bonaccini e Elly Schlein sull’alluvione, e qui invece se ne frega per giorni della Sicilia: se non ci fossero state le proteste siciliane sui social, questa vicenda sarebbe passata in cavalleria perché si doveva parlare della Groenlandia, del Venezuela e del Minnesota. Di tutto purché non si parlasse di Niscemi”. Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in un’intervista a ‘Repubblica’.
Elly Schlein, ha aggiunto Renzi, “è stata molto brava ad andare, tenendo un tono istituzionale. Noi invece abbiamo menato duro da subito”, mentre “il ministro Musumeci non vuole mandare avanti il piano Italia Sicura, dopo averlo promesso e dopo che gliel’ha chiesto il Parlamento con un voto bipartisan del novembre 2022”. Musumeci, “inteso come ministro, ha fatto più danni di Harry inteso come ciclone: hanno sprecato i sei miliardi del Patto per la Sicilia che noi avevamo stanziato”, ha sottolineato l’ex premier.
“Dobbiamo sostenere le popolazioni colpite in quella regione e in Sicilia, in Calabria e in Sardegna chiediamo di sospendere i tributi. Ma abbiamo chiesto anche di fare un provvedimento ad hoc per la situazione di Niscemi, che è specifica perchè pregressa al ciclone. Serviranno molte risorse e competenze tecniche”. Così la leader del Pd Elly Schlein in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ sul tema dei danni legati all’ondata di maltempo al Sud.”
A fronte di danni che le regioni stesse hanno quantificato in due miliardi e mezzo, lo stanziamento di cento milioni del CdM è del tutto insufficiente”, ha aggiunto Schlein. “Noi abbiamo proposto di utilizzare subito le risorse del Ponte a partire da quelle stanziate per il 2026, che comunque non potranno essere utilizzate perchè c’è il blocco della Corte dei Conti. Quindi invece di buttare via soldi per un’impuntatura ideologica, bisognerebbe immediatamente dirottarli per il sostegno a questi territori”.