Crans-Montana, Bertolaso: "Condizioni Leonardo Bove estremamente critiche"

“Con l’arrivo di Leonardo di ieri sera da Zurigo siamo arrivati ad avere tutti i ragazzi che dovevano rientrare. È stato fatto il primo check questa mattina su Leonardo e le condizioni sono estremamente critiche, ricorderete che Leonardo è uno di quei due ragazzi che erano dati per dispersi e che per qualche giorno appunto non si sapeva non se ne conosceva l’identità: uno è Leonardo è l’altro era Kean. Adesso sono due giovani che conosciamo, vicini di letto in questo momento in terapia intensiva”. Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso, durante un punto stampa fuori dall’ospedale Niguarda, in merito alle condizioni di Leonardo Bove, il 16enne tra le vittime del rogo di Crans-Montana arrivato da Zurigo dove era ricoverato con oltre il 50% di ustioni sul corpo.