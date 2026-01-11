Crans-Montana, Leonardo Bove arrivato al Niguarda di Milano

È arrivato all’ospedale Niguarda di Milano Leonardo Bove, 16enne ferito nell’incendio di Crans-Montana. Il giovane era finora ricoverato all’ospedale di Zurigo. Ha ustioni su oltre il 50% del corpo e danni causati dall’inalazione di fumi velenosi. Sale così a 12 il numero dei pazienti ricoverati a Niguarda: ciascuno di loro è considerato in condizioni gravi ed è in prognosi riservata.

L’arrivo del 16enne al Niguarda era stato annunciato nel pomeriggio dall’assessore regionale al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso: “Abbiamo avuto l’ok dai medici svizzeri al trasferimento e le condizioni meteo ci offrono una finestra utile per il viaggio”, ha spiegato Bertolaso. L’elicottero di Areu della base di Bergamo, con l’equipe sanitaria a bordo, è partito per Zurigo per rientrare al Niguarda in serata.