La donna a Napoli: "Liberazione non potrà arrivare dall'esterno"

“Questo attacco da parte di Israele colpisce il governo iraniano ma distrugge la vita di molte persone. Questa non è la nostra guerra e non demolirà un regime che opprime i lavoratori e la gente. In Iran sono preoccupati per la loro vita e sanno che la liberazione non potrà arrivare dall’esterno”. Queste le parole sull’attacco israeliano contro le infrastrutture nucleari dell’Iran dell’attivista iraniana Halaleh Taheri ai microfoni di LaPresse giunta a Napoli per partecipare alla International conference di Tendenza Internazionalista Rivoluzionaria insieme a Eduardo Sorge e Roberto Luzzi del movimento TIR.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata