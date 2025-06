Netanyahu: "Andremo avanti". Usa: "Noi non coinvolti"

Israele attacca l’Iran: lo Stato ebraico ha lanciato un “attacco preventivo” come ha annunciato il ministro della Difesa Israel Katz, dichiarando lo stato di emergenza. Israele ha attaccato le installazioni nucleari iraniane in varie parti del Paese. Lo ha confermato l’Idf. L’operazione in corso è denominata “Nazione di leoni”. Nell’operazione sono stati colpiti decine di obiettivi legati al programma nucleare iraniano. L’attacco in corso contro le installazioni nucleari iraniane non si esaurirà oggi.

Un funzionario della Difesa di Israele, citato dal giornalista di Axios Barak Ravid, ha riferito che nell’attacco sono stati presi di mira anche lo Stato Maggiore iraniano, compreso il capo di Stato Maggiore e importanti scienziati nucleari iraniani. “È sempre più probabile che siano stati tutti eliminati”, ha detto il funzionario. “A seguito dell’attacco preventivo dello Stato di Israele contro l’Iran, è previsto nell’immediato futuro un attacco missilistico e con droni contro lo Stato di Israele e la sua popolazione civile”, ha dichiarato Katz in una nota.

Iran, ucciso comandante Guardiani Rivoluzione

Nell’attacco israeliano è rimasto ucciso il comandante in capo del Guardiani della Rivoluzione, il generale Hossein Salami. Insieme a lui, almeno altri quattro alti comandanti militari. Lo riferisce la tv iraniana.

Netanyahu: “Attacco andrà avanti per il tempo necessario”

L’attacco contro l’Iran andrà avanti per “il tempo necessario”. Lo ha dichiarato il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Negli ultimi mesi, ha affermato Netanyahu, l’Iran ha adottato misure nel campo dell’armamento nucleare “che non aveva mai adottato prima” e che lo hanno portato più vicino all’ottenimento di un’arma nucleare in un breve lasso di tempo.

Khamenei: “Israele subirà severa punizione, crimini nel nostro Paese”

La Guida Suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, ha dichiarato che Israele subirà una “severa punizione” per l’attacco sferrato al Paese. Khamenei ha rilasciato una dichiarazione, diffusa dall’agenzia di stampa statale Irna, confermando che alti ufficiali militari e scienziati sono stati uccisi nell’attacco. Israele “ha aperto la sua mano malvagia e insanguinata a un crimine nel nostro amato Paese, rivelando più che mai la sua natura malvagia colpendo i centri residenziali”, ha affermato.

Usa: “Azione Israele unilaterale, noi non coinvolti”

“Stasera Israele ha intrapreso un’azione unilaterale contro l’Iran. Non siamo coinvolti in attacchi contro l’Iran e la nostra massima priorità è proteggere le forze americane nella regione”. Lo dichiara in una nota il segretario di Stato Usa Marco Rubio. “Israele ci ha comunicato di ritenere che questa azione fosse necessaria per la sua autodifesa”, prosegue. “Il Presidente Trump e l’Amministrazione hanno adottato tutte le misure necessarie per proteggere le nostre forze e rimanere in stretto contatto con i nostri partner regionali. Voglio essere chiaro: l’Iran non dovrebbe prendere di mira gli interessi o il personale statunitense”, conclude Rubio.

