Da piazza Vittorio si muove il corteo in direzione di piazza San Giovanni

Parte il corteo della manifestazione per Gaza convocato oggi a Roma. Migliaia di persone in piazza. Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli sono dietro lo striscione di testa della manifestazione per Gaza a Roma. Da piazza Vittorio si muove il corteo in direzione di piazza San Giovanni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata