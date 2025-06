In corso le indagini della Squadra Mobile: tra le ipotesi anche un duplice omicidio

A poca distanza da dove è stato trovato il corpicino di una bimba di circa 6 mesi a Villa Pamphili a Roma è stato ritrovato il cadavere di una donna chiuso in un sacco nero del tipo utilizzato per la spazzatura. L’ipotesi degli investigatori è che si tratti di un duplice omicidio ma non è escluso che possa trattarsi di un omicidio-suicidio. In corso le indagini da parte della Squadra Mobile.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata