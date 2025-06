Per la piccola non c'è stato nulla da fare

È di una bambina e ha un’età stimata di circa 6 mesi il corpo senza vita trovato questo pomeriggio a Villa Pamphili a Roma. Il cadavere è stato scoperto intorno alle 16 vicino a una siepe nei pressi di una zona boscosa del grande parco capitolino, poco distante dal sentiero battuto ogni giorno da centinaia di runner e persone in visita al giardino. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della Squadra Mobile, della Scientifica, della Polizia locale, i vigili del fuoco. All’arrivo dei soccorritori del 118, per la piccola non c’era già più nulla da fare. La zona è stata recintata per consentire i rilievi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata