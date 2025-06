Sta partecipando alla manifestazione pro Palestina organizzata dal Pd, M5s e Avs

“Sono qui in piazza per chiedere la sconfitta di Hamas. Finché ci sarà Hamas a Gaza, l’Iran a Gaza, non avremo la pace”. Così Klaus Davi, intercettato da LaPresse, partecipando alla mobilitazione pro Palestina organizzata dal Pd, M5s e Avs. Il giornalista sta sfilando con una bandiera della Pace vergata da una stella di David e una bandiera israeliana.

