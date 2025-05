La polizia in piazzale Gorini

Di fronte all’istituto di Medicina Legale di Milano, in piazzale Gorini, presidiano l’area le camionette della polizia, dopo i fatti avvenuti durante la notte dove un ragazzo di 21 anni di origine libanese ha perso la vita contro un semaforo tra l’incrocio di via Marco d’Agrate e via Cassano d’Adda, per sfuggire al blocco stradale delle forze dell’ordine.

Tranquilla invece la situazione all’Humanitas, l’ospedale dove è stato portato il 21enne e dove è poi deceduto.

