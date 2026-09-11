India, Putin atterra a Nuova Delhi per il vertice BRICS

Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato a Nuova Delhi in vista del vertice dei BRICS, in programma questo fine settimana. Sul tavolo le guerre in Ucraina e Medio Oriente, le tensioni tra Stati Uniti e Cina e le crescenti preoccupazioni sull’ordine globale guidato dall’Occidente. L’India, che ospita il vertice, dovrà mantenere l’equilibrio tra i suoi rapporti con Cina e Russia e le crescenti collaborazioni con Washington e altre potenze occidentali. Il gruppo, passato da cinque a undici membri, rappresenta circa metà della popolazione mondiale e una quota rilevante delle risorse energetiche, delle materie prime e dell’economia globale. L’espansione ha però evidenziato anche le divisioni interne.