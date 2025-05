Il giovane, di origine libica, è deceduto all'Humanitas di Rozzano

Un 21enne è morto la notte scorsa a Milano dopo essere caduto dallo scooter su cui viaggiava, durante quella che sembra essere stata una fuga dalla polizia. Il ragazzo ha visto una volante mentre era a bordo di un motorino e, per evitare un possibile controllo, ha iniziato a fuggire, finendo per perdere il controllo e andando a sbattere contro un palo spartitraffico, morendo poi in ospedale per le gravissime lesioni riportate. È quanto successo questa mattina intorno alle 3.25 a Milano in via Marco d’Agrate all’incrocio per via Cassano d’Adda dove un 21enne, di origine libica, è morto dopo essere stato sbalzato dallo scooter mentre cercava di evitare una pattuglia della polizia di Stato.

La ricostruzione dell’incidente a Milano in cui ha perso la vita un 21enne

Secondo la ricostruzione della polizia locale, il giovane era a bordo di un T-Max quando in via Ortles, ha visto una Volante della Polizia e ha girato sulla destra, probabilmente per evitare un possibile controllo. Una volta girato, il giovane ha accelerato perdendo il controllo del mezzo e finendo contro lo spartitraffico. Portato all’Humanitas di Rozzano, il giovane è deceduto. La Volante della Polizia era lontana e senza dispositivi accesi quando il 21enne ha girato verso via Marco D’Agrate dove poi ha perso il controllo dello scooter. In ospedale sono poi arrivati i parenti e gli amici che hanno accolto la notizia con grande dolore e pianti, ma senza arrecare alcun danno alla struttura sanitaria o aggredire il personale sanitario.

