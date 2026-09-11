11 settembre 2001, i ritratti in gesso per ricordare le vittime del volo 93

In occasione del 25° anniversario degli attentati dell’11 settembre 2001, venti artisti del gesso hanno realizzato i ritratti dei 40 passeggeri e membri dell’equipaggio del volo United 93, morti nello schianto a Shanksville, in Pennsylvania. Gli artisti hanno lavorato al Memoriale Nazionale del Volo 93, ricordando anche il tentativo dei passeggeri di sopraffare i dirottatori. I ritratti resteranno esposti al memoriale fino al 20 settembre, tempo permettendo, prima di sbiadire gradualmente.