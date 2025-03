Progettato per un pubblico adulto, questo modello da collezione cattura la magia dell'iconico monumento della capitale

Alcuni luoghi non sono solo monumenti: custodiscono storie, sogni e desideri. La Fontana di Trevi, con la sua bellezza senza tempo e le sue acque che scorrono, ha ispirato poeti, innamorati e viaggiatori per secoli. Ora, la sua magia viene catturata in un nuovo modo: il Gruppo Lego è entusiasta di lanciare la novità della serie Lego® Architecture: il set Lego® Fontana di Trevi. Progettato per un pubblico adulto, questo set invita gli appassionati Lego a immergersi nella storia, nell’arte e nei viaggi italiani, celebrando la grandiosità di uno dei monumenti più amati di Roma.

Con 1.880 pezzi, questo modello da collezione reinterpreta la Fontana di Trevi con dettagli straordinari, dalla raffinata facciata di Palazzo Poli alle iconiche sculture di Oceano e della “Fontana degli Innamorati“, portando in vita la maestosità e il fascino senza tempo di Roma e facendo immergere ogni costruttore nel cuore della Città Eterna. Catturando la bellezza di una giornata di sole nella capitale italiana, è una celebrazione dello splendore dell’architettura barocca, che continua ad affascinare milioni di visitatori ogni anno.

Il set Lego Architecture Fontana di Trevi porta un pezzo di Roma direttamente nelle case delle persone, permettendo ai costruttori di ricreare la famosa fontana con una straordinaria autenticità. Dai dettagliati lampioni stradali alle statue trasformate in minifigure, ogni elemento è stato progettato con cura. L’esperienza di costruzione è arricchita da una guida illustrata che esplora la storia e la mitologia di questo monumento.

Per celebrare questo set unico e “storico”, Lego Italia organizza un evento altrettanto straordinario, ispirato al teatro e agli spettacoli dell’antica Roma. Oggi, l’area di fronte alla Fontana di Trevi si trasforma in un palcoscenico per una performance esclusiva dell’attore Edoardo Leo, che, al tramonto, recita una poesia dedicata alla bellezza. Nato a Roma, vincitore di un David di Donatello e attualmente al cinema, Edoardo Leo rende il suo personale omaggio d’amore alla città, alla creatività e alla “costruzione personale”. L’evento è il risultato della collaborazione tra Lego Italia e l’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale. Il marchio danese e l’istituzione capitolina si sono uniti per sottolineare l’unicità di Roma nell’anno del Giubileo e i valori condivisi, come la creatività e l’amore per l’arte. La collaborazione avrà anche un impatto sulla comunità locale. Infatti, come parte dell’iniziativa, Lego Italia donerà 200 set del suo catalogo alle case-famiglia della città grazie alla collaborazione tra l’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale e ACLI di Roma, che si occuperà di distribuire i set nelle realtà solidali che assistono quotidianamente. I bambini e gli ospiti delle associazioni potranno così vivere momenti di gioco e svago mentre costruiscono i set Lego. Fedele alla sua missione di Ispirare e Sviluppare i Costruttori di Domani, il Gruppo Lego invita anche questi bimbi a liberare creatività, immaginazione e potenziale, mattoncino dopo mattoncino.

Marco Capone, General Manager di Lego Italia, ha condiviso il suo entusiasmo: “L’Italia è sempre stata una fonte di ispirazione per il Gruppo Lego, e il set Fontana di Trevi è una testimonianza del ricco patrimonio culturale del Paese. Questo set permette di celebrare uno dei monumenti più famosi di Roma unendo creatività, maestria e arte – valori che sono al cuore sia dell’Italia che del brand Lego. Siamo davvero orgogliosi di collaborare con Roma Capitale per celebrare questo importante traguardo e non potevamo scegliere un ambasciatore migliore di Edoardo Leo, che incarna l’amore, il talento e il genio della città”. “I mattoncini Lego sono uno straordinario strumento didattico e ludico. Hanno cresciuto generazioni e generazioni di bambini in tutto il mondo e continueranno ad accompagnarci ancora come dimostra la straordinaria capacità del brand di rimanere sempre al passo con i tempi” ha dichiarato il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. “Sono felice che il Gruppo Lego abbia deciso di dedicare un set speciale alla Fontana di Trevi, uno dei monumenti più conosciuti, segno dell’attenzione che Roma ha e continua ad avere ovunque. Ringrazio anche l’Assessore Alessandro Onorato e ACLI Roma per aver pensato ai più piccoli, regalando un sorriso alle bambine e ai bambini delle case-famiglia: un gesto di attenzione e solidarietà e una testimonianza della collaborazione con Lego Italia”.

“La collaborazione con Lego Italia è molto preziosa perché è una straordinaria vetrina per Roma, con le immagini dello speciale evento a Fontana di Trevi che faranno il giro del mondo” ha aggiunto Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale. “Ed è preziosa soprattutto perché, come legacy per il territorio, abbiamo proposto all’azienda di regalare oltre 200 set originali Lego alle case famiglia di Roma. Un’idea condivisa e apprezzata che diventerà realtà grazie ad Acli Roma, che ringrazio per la disponibilità a distribuire a centinaia di bambine e bambini in difficoltà i giocattoli. I mattoncini Lego non sono solo un passatempo, ma anche un importante strumento didattico in un mondo sempre più digitale. Questa collaborazione è coerente con la buona prassi che abbiamo istituito da quando siamo arrivati: massima disponibilità a chi vuole organizzare iniziative a Roma, ma serve lasciare un’eredità concreta alla città. E sono contento che con il brand danese riusciremo a regalare un sorriso a tante famiglie”.

