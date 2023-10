Composta da 100mila mattonicini, sarà visibile fino al 5 novembre

La zucca più grande del mondo è in mostra a Legoland Danimarca. La costruzione della zucca gigante ha richiesto tre settimane di lavoro ed è composta da 100.000 mattoncini Lego e misura 2,5 m di larghezza, 1,5 m di altezza e 2,1 m di profondità. Fa parte delle celebrazioni di Halloween del parco a tema danese, un rituale iniziato nel 2016 che si rinnova di anno in anno. Halloween in Legoland sarà visibile fino al 5 novembre.

