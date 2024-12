Gli Usa hanno formalizzato la richiesta di estradizione

“Sono molto preoccupato per la mia famiglia e dispiaciuto di trovarmi di fronte a un’accusa che sostanzialmente mi considera al fianco di terroristi”. E’ quanto fa sapere a LaPresse, attraverso il suo avvocato Alfredo De Francesco, Mohammad Abedini Najafabadi, il cittadino iraniano arrestato lo scorso 19 dicembre a Malpensa su richiesta degli Stati Uniti.

Usa formalizzano la richiesta di estradizione

È stata formalizzata la richiesta di estradizione di Mohammad Abedini Najafabadi, il 38enne iraniano arrestato all’aeroporto di Milano Malpensa il 16 dicembre in esecuzione di un mandato di cattura internazionale emesso dagli Stati Uniti.

Fonti bene informate confermano a LaPresse che dopo l’arresto dell’uomo, gli Usa hanno formalizzato, come vuole la procedura in questi casi, la richiesta di estradizione. La palla passa ora alla Corte d’Appello di Milano, che dovrà decidere sull’estradizione del 38enne, difeso dall’avvocato Alfredo De Francesco, il cui arresto potrebbe essere legato a quello della giornalista italiana Cecilia Sala, attualmente detenuta in Iran.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata