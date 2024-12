Il ministro Tajani: "Cecilia è in buona salute, in una cella singola"

“La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue con costante attenzione la complessa vicenda di Cecilia Sala fin dal giorno del fermo, il 19 dicembre. E si tiene in stretto collegamento con il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e con il sottosegretario Alfredo Mantovano, al fine di riportare a casa al più presto la giornalista italiana”. Lo riferisce una nota di palazzo Chigi.

“L’obiettivo di riportare a casa al più presto la giornalista italiana Cecilia Sala, d’accordo con i suoi genitori, viene perseguito attivando tutte le possibili interlocuzioni e con la necessaria cautela, che si auspica continui a essere osservata anche dai media italiani” si legge ancora nella nota.

Tajani: “Cecilia Sala è in buona salute, in una cella singola

“Cecilia Sala ha già parlato due volte con i genitori, ieri ha ricevuto una visita consolare da parte della nostra ambasciatrice in Iran per circa mezz’ora. E’ in buona salute, è in una cella da sola, a differenza della giovane Alessia Piperno che invece era in cella con altre persone che non parlavano nessuna lingua se non la loro. Adesso riceverà attraverso il ministero degli Esteri dell’Iran, su consegna della nostra ambasciata, beni di prima necessità”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, rispondendo ai giornalisti i Senato, a margine dei lavori sulla manovra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata