Mohammad Abedini Najafabadi è ricercato negli Usa

Ha respinto le accuse nei suoi confronti e ha negato il consenso all’estradizione Mohammad Abedini Najafabadi, 38enne iraniano arrestato all’aeroporto di Milano Malpensa in esecuzione di un mandato di arresto emesso dagli Stati Uniti. Sarà quindi la Corte d’Appello di Milano a decidere sull’estradizione del 38enne, difeso dall’avvocato Alfredo De Francesco, il cui arresto potrebbe essere legato a quello della giornalista italiana Cecilia Sala attualmente detenuta in Iran. Secondo l’accusa mossa dalla giustizia americana, Mohammad Abedini Najafabadi avrebbe violato l’International Emergency Economic Power Act fornendo supporto materiale al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, considerata organizzazione terroristica dalle autorità americane, tramite la fornitura di componenti elettroniche per la costruzione di droni.

Il 38enne iraniano è stato arrestato a fini estradizionali dalla Polizia di Stato lo scorso 16 dicembre al suo arrivo a Milano Malpensa a bordo di un aereo della Turkish Airlines. Mohammad Abedini Najafabadi è stato fermato da personale della Sezione Antiterrorismo della Digos di Milano e da personale dell’Ufficio di Polizia di frontiera in servizio nello scalo di Malpensa, con il coordinamento della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione–Servizio per il Contrasto dell’Estremismo e del Terrorismo esterno e dell’Interpol. La Polizia ha eseguito la perquisizione personale e dei bagagli che aveva al seguito, sequestrando componentistica elettronica, documenti bancari e commerciali e tre device tra telefonini e pc. Attualmente il 38enne iraniano, che dispone di un permesso di soggiorno temporaneo in Svizzera, è detenuto nel carcere di Opera.

