Un Natale all’insegna della musica e della solidarietà anche a Milano. Marco Ligabue, fratello del celebre Luciano, ha regalato un momento speciale ai senza tetto della Stazione Centrale, esibendosi in un concerto organizzato in collaborazione con i City Angels. L’evento, carico di emozione, ha visto il cantautore emiliano condividere il palco con i volontari dell’associazione, da sempre impegnata nel sostegno ai più fragili. “Ho impegni familiari da stasera, ma oggi ero libero e così ho preso il primo treno perché volevo portare un po’ di emozione e anche senso di festa a persone che magari staranno sole. A me basta cantare qualche canzone e portiamo qualcosa in più, l’ho fatto con il cuore”, ha dichiarato Ligabue, sottolineando l’importanza di restare vicini alle comunità emarginate. Tra canzoni e abbracci, la musica si è trasformata in un simbolo di speranza, unendo il pubblico in un’atmosfera di autentica umanità.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata