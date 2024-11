Il fondatore dei City Angels, Mario Furlan, è intervenuto a Milano sul tema dell’emergenza freddo per i senzatetto e le persone in condizioni di indigenza, durante la cerimonia di consegna di un furgone donato dai Lions Clubs all’associazione. “Il freddo sta arrivando e chiunque voglia aiutarci può donare sacchi a pelo, coperte pesanti e abbigliamento invernale. Inoltre, sono importanti anche articoli a cui spesso non si pensa, come mutande, calze, canottiere e t-shirt pulite. La biancheria intima è essenziale per chi vive in strada o in condizioni di povertà”.

Rispondendo a una domanda su come sia cambiata la povertà nel capoluogo lombardo nel corso degli anni, Furlan ha affermato: “Come in tutta Italia, la situazione è peggiorata. La povertà è aumentata. Un tempo era impensabile che qualcuno con un lavoro regolare potesse finire in strada. Oggi, invece, è possibile. Conosciamo diversi senzatetto che ci mostrano il loro contratto di lavoro. Ma se guadagni mille euro al mese, magari in Calabria puoi vivere dignitosamente, a Milano no. Una stanza in affitto condivisa con altre persone può costare 600-700 euro al mese, e con i restanti 300-400 euro devi coprire tutte le altre spese: come fai a sopravvivere?”.

