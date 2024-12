Il movimento studentesco Cambiare Rotta lancia una petizione a livello nazionale per calmierare i biglietti di Trenitalia, anche per il periodo natalizio, e scende in piazza a Roma per manifestare con il sindacato USB di fronte al ministero dei Trasporti. Raccolte già 1000 firme, come spiega a LaPresse l’attivista Licia, per garantire anche agli studenti fuori sede “il diritto alla mobilità e allo studio”, che in questo periodo sono messi in discussione a causa di prezzi che a volte arrivano a “superare anche i 100 euro per singola corsa”.

