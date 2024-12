foto di archivio

La tragedia giovedì pomeriggio al quartiere Collatino

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio sulla morte del ragazzino di 12 anni caduto ieri pomeriggio da una finestra al decimo piano del palazzo in cui viveva in via Iginio Giordano al quartiere Collatino. A indagare, fanno sapere dalla Questura di Roma, è la squadra mobile della Capitale. Gli investigatori puntano a capire se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente, dopo che ieri sul posto c’è stato l’intervento anche della scientifica e delle volanti a seguito del decesso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata