L'operazione dei Vigili del fuoco

Nella serata di giovedì la squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Modica (Ragusa) è intervenuta in Contrada Arizza, nel territorio di Scicli, per il salvataggio di un cane. L’animale era scivolato in un pozzetto, rimanendo bloccato in un tubo in cemento interrato.

