Sulla SP31 che collega Scoglitti a Gela

Un’automobile si è scontrata contro un monopattino ieri sera intorno alle 20 e 15 sulla SP31 che collega Scoglitti a Gela, nel Ragusano. Nell’impatto sono rimasti feriti gravemente due giovani di origine tunisine, uno di 22 e l’altro di 25 anni: ricoverati in codice rosso uno nell’ospedale di Vittoria e l’altro in quello di Ragusa, sono morti poco in ospedale per le ferite riportate. A guidare l’auto un uomo italiano che si è fermato a prestare soccorso. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia municipale di Vittoria.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata