Proseguono gli interventi dei Vigili del Fuoco per autorimesse e scantinati allagati

Ancora allagamenti a Torino a causa del violento nubifragio che si è abbattuto nel pomeriggio sulla città. In via Torrazza Piemonte alcune persone sono rimaste bloccate nelle auto e sono riuscite a uscirne prima dell’arrivo dei Vigili del fuoco. Proseguono intanto gli interventi dei Vigili del fuoco per autorimesse e scantinati allagati.

