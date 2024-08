Quasi 100 interventi dei Vigili del fuoco nel capoluogo piemontese. La pioggia ha causato una frana sulla strada provinciale 23

Sono quasi 100 gli interventi di soccorso tecnico che i Vigili del fuoco del comando di Torino stanno svolgendo in queste ore. Sul capoluogo piemontese si è abbattuto nel pomeriggio un violento nubifragio che sta causando diversi danni e disagi.

Frana su sp23 a Fenestrelle

Danni e disagi a Torino e in provincia per un violento temporale che si è abbattuto sul capoluogo e nei dintorni. La pioggia ha causato una frana che si è riversata sulla strada provinciale 23 all’altezza della frazione Depot nel comune di Fenestrelle. Sul posto è intervenuto il Servizio viabilità della Città metropolitana di Torino. I cantonieri dei circoli di Perosa Argentina e Pinerolo stanno regolando il traffico con un senso unico alternato, e la ditta incaricata è subito intervenuta per rimuovere il materiale franoso con una pala e un escavatore. Tuttavia, le operazioni in corso sono rese difficoltose dalla pioggia persistente. Nella città di Torino si è verificata la caduta di alcuni alberi.

Gtt (Gruppo torinese trasporti) informa che “le linee 4N-5-39-41-45-67-81 risultano temporaneamente impedite in diversi punti della città causa maltempo”. Inoltre, sempre a causa del nubifragio che si è abbattuto sul capoluogo piemontese nel pomeriggio, la linea 13 è “limitata in piazza Bernini”.

