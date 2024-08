"C'era un materasso di gomma piuma e l'incendio sarebbe ripartito immediatamente", ha affermato un addetto

Sono proseguite tutta la notte le operazioni di spegnimento e bonifica dell’area di Monte Mario ed in particolare di villa Mazzanti dove hanno lavorato incessantemente 7 squadre dei vigili del fuoco. Alle prime luci dell’alba è arrivato anche l’elicottero della regione Lazio per una prima ricognizione. “Ringraziamo i cittadini che ci hanno subito segnalato e tempestivamente siamo intervenuti e siamo riusciti a spegnere” il focolaio. “Il problema è che c’era un materasso di gomma piuma e l’incendio sarebbe ripartito immediatamente e siamo arrivati appena in tempo”. Così un addetto della protezione civile intervenuto a Monte Mario per spegnere un focolaio di incendio.

