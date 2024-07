L'attrice: "Ho avuto tanta paura, fiamme alte come il mio palazzo"

Dopo la paura per l’enorme incendio che ha devastato il parco di Monte Mario ora i romani, evacuati per precauzione dai Vigili del Fuoco, contano i danni. Tra chi ha subito danni per l’incendio c’è anche l’attrice Patrizia Pellegrino: “Le fiamme erano alte come il mio palazzo – racconta Pellegrino – ho avuto tanta paura. C’era fumo ovunque non sapevamo dove andare”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata