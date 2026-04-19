Israele, auto crivellate di proiettili nella città di Metula al confine con il Libano

A Metula, città in Israele situata al confine con il Libano, il cessate il fuoco con Hezbollah sembra reggere, ma l’atmosfera che si respira è tutt’altro che tranquilla. Gli edifici distrutti dai bombardamenti sono ben visibili dalle case dei residenti e per strada ci sono macchine crivellate dai proiettili ancora parcheggiate al bordo della careggiata. La tregua di 10 giorni con Hezbollah è iniziata venerdì e potrebbe dare impulso ai tentativi di estendere il cessate il fuoco anche tra Iran, Stati Uniti e Israele dopo settimane di guerra devastante.