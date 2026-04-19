Israele, la protesta davanti all'ambasciata Usa di Gerusalemme contro il cessate il fuoco con Hezbollah

Proteste a Gerusalemme contro il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. A scendere in piazza sono stati i residenti di Kiryat Shmona, città del nord di Israele situata al confine con il Libano, tra le aree più esposte agli attacchi negli ultimi mesi. La manifestazione si è svolta davanti all’ambasciata degli Stati Uniti, nel terzo giorno della tregua temporanea concordata tra le parti. Alla base della protesta, la preoccupazione che lo stop ai combattimenti possa rivelarsi solo momentaneo e non garantire una reale sicurezza nel lungo periodo, dopo settimane di lanci di razzi, droni e artiglieria dalla frontiera libanese.