Vigili del fuoco in azione per domare il rogo

Un’alta colonna di fumo nero si è alzata in prossimità dei palazzi e delle auto parcheggiate dopo l’incendio divampato in zona piazzale Clodio, vicino al Tribunale, a Roma. In azione, oltre alle forze dell’ordine e alle squadre dei vigili del fuoco, anche un elicottero, in volo per domare il rogo. Sul posto sta arrivando anche il sindaco Roberto Gualtieri.

Auto avvolte dalle fiamme

Proseguono le operazioni di spegnimento per incendio di bosco e sterpaglie in Via Romeo Romei, Via Luigi Giuseppe Favarelli e Viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Dalle ore 15 circa è stato richiesto l’intervento dell’elicottero antincendio in supporto alle squadre di terra già impegnate nelle operazioni di spegnimento. In Via Ildebrando Goiran, due automobili sono state avvolte dalle fiamme. Al momento ci sono quattro squadre di pompieri, due autobotti, un’autoscala e il TA/6 impegnate nelle operazioni di soccorso.

Evacuati alcuni uffici Rai

Alcuni edifici della Rai sono stati evacuati a scopo precauzionale a causa del vasto rogo scoppiato nella zona nord della Capitale. Sgomberati gli uffici di via Goiran, di via Novaro (Rai Com) e via Gomenizza. Evacuata anche la compagnia dei carabinieri di via Goiran.

